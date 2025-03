Rosja traci sojusznika. Wolą pracować z innym państwem

Podczas targów IDEX-2025 w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, turecka firma FNSS podpisała kontrakt na modernizację 615 pojazdów BMP-3. To strategiczna decyzja, która zmienia dotychczasowe podejście ZEA do współpracy z Rosją w zakresie obronności.

Decyzja o współpracy z Turcją zamiast Rosji to znaczący krok w strategii obronnej ZEA. Pojazdy BMP-3, które trafiły do Emiratów w latach 90., zostaną poddane gruntownej modernizacji, obejmującej m.in. systemy mechaniczne i elektroniczne.

FNSS planuje unowocześnić pojazdy, koncentrując się na ich silnikach, układach napędowych oraz systemach elektronicznych. Celem jest dostosowanie BMP-3 do współczesnych wymagań pola walki, co ma zwiększyć ich szybkość, inteligencję i wytrzymałość.

FNSS współpracuje z EDGE Group, lokalnym gigantem obronnym, co ma zapewnić dostęp do zasobów i wiedzy niezbędnej do realizacji projektu.

BMP-3 to bojowy wóz piechoty, który w porównaniu do poprzednika oferuje nowocześniejsze rozwiązania techniczne. Jest on wyposażony w zmodernizowany silnik UTD-29M, który dostarcza moc 500 KM, pozwalając na osiąganie prędkości do 70 km/h na lądzie oraz 10 km/h podczas poruszania się po wodzie.