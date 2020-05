Falcon 9 nie poleciał. Mimo to SpaceX i NASA mówią o sukcesie

27 maja miał mieć miejsce historyczny lot - pierwszy wspólna misja NASA i SpaceX. Rakieta Falcon 9 miała zabrać na pokładzie statku SpaceX Crew Dragon astronautów na ISS. Niestety przeszkodziła pogoda. Mimo to mówi się o wielkim sukcesie.

"To był wspaniały dzień dla NASA i SpaceX", skomentował administrator NASA Jim Bridenstine. Start Crew Dragona był pierwszą załogową misją kosmiczną, w której wzięła udział prywatna firma. To historyczny moment, który może na zawsze zmienić podróże do gwiazd a "kosmiczna turystyka" może stać się realną opcją.

Niestety do startu nie doszło, a NASA i SpaceX musiały przełożyć próbę na sobotę 30 maja. Jeśli chodzi o loty kosmiczne, to eksperci są w stanie zaplanować wszystko... z wyjątkiem pogody. To właśnie ona doprowadziła do ostatecznego odwołania startu.

- Myślę, że nasze zespoły współpracowały ze sobą w naprawdę imponujący sposób, podejmując dobre decyzje przez cały czas - skomentował Bridenstine. - Pogoda nie dopisała, ale poza tym byliśmy gotowi i będziemy równie gotowi w sobotę.

Chociaż start został opóźniony ze względu na bezpieczeństwo załogi, znaczenie misji i postępy zarówno NASA, jak i SpaceX nadal pozostają niezmienne:

- To monumentalne osiągnięcie. To herkulesowe zadanie zespołu SpaceX, za które jesteśmy bardzo wdzięczni. To również ogromny sukces NASA, która współpracowała ze SpaceX na każdym możliwym etapie - dodał Bridenstine po tym, jak start został ostatecznie przesunięty na inny dzień.

- To spełnienie marzeń - przyznał Elon Musk z podobnym sentymentem. - Myślę, że dla mnie i wszystkich w SpaceX to nie jest coś, o czym nie myśleliśmy, że się wydarzy... naprawdę trudno uwierzyć, że to prawda.

Musk przyznał, że przy projekcie pracowało nawet 100 tys. osób, jeśli podliczyć wszystkich, którzy chociaż przez chwilę byli zaangażowani. Bridenstine z kolei potwierdził, że komercyjne loty kosmiczne są prawdopodobnie przyszłością branży. Musk dodał: