Facebook wprowadza własną walutę. Pierwsze testy jeszcze w tym roku

Jak wynika jednak z nowego raportu CNBC , do końca tego roku firma może rozpocząć pierwsze testy nowej kryptowaluty, przemianowanej na Diem, po tym jak Libra zdobyła złą sławę. Na razie jednak nie znamy zbyt wiele szczegółów, a informacje te nie zostały oficjalne potwierdzone przez samego Facebooka.

Czym jest Diem Association? Jak wskazuje CNBC, wydaje się, że to kolejna organizacja założona przez Facebook, po tym jak Calibra Association (odpowiedzialne za wdrożenie Libry) okryło się złą sławą. Bez względu jednak na nazwę, jeśli Facebook wprowadzi własną walutę, może okazać się to kłopotliwe dla światowej gospodarki, biorąc pod uwagę, że serwis ma ok. 2,8 mld aktywnych użytkowników.