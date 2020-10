Facebook Randki już w Polsce. Wszystko, co musisz wiedzieć o nowej usłudze

Usługa Facebook Randki startuje w krajach europejskich w tym w Polsce. Poniżej wszystko, co musisz wiedzieć o tym, jak znaleźć miłość na Facebooku.

Facebook Randki to usługa dostępna dla wszystkich użytkowników Facebooka, muszą jednak sami do niej dołączyć (opt in). Aby zacząć korzystać z usługi należy stworzyć dodatkowy specjalny profil, który jest dedykowany usłudze Randki. Ten profil jest połączony z głównym profilem, pobiera z niego imię, nazwisko oraz wiek, a także niektóre zainteresowania, które pozwolą dobrać sugerowane osoby.

Użytkownicy "głównego" Facebookanie będą wiedzieli, że dana osoba korzysta z usługi Randki. Nie będzie to w żaden sposób zaznaczane.

Jeśli boisz się, że znajomi z Facebooka, którzy sami dołączą do usługi (lub ich znajomi) zobaczą, że masz tam konto, to nie ma powodu. O ile nie zaznaczysz, że zgadzasz się na sugerowanie znajomych twoich znajomych, to Facebook Randki tego nie zrobi.

Chociaż Facebook Randki skupia się na sugerowaniu osób spoza twojego grona znajomych, to możesz wybrać do 9 znajomych lub osób, które śledzą twój profil na Instagramie i dodać je do listy "secret crush". Jeśli wybrana przez ciebie osoba również korzysta z Randek i doda cię do swojej listy "secret crush" wtedy oboje się o tym dowiecie. W innym wypadku wszystkie pozycje na liście pozostaną tajne.

Facebooktwierdzi, że w usłudze Randki chodzi przede wszystkim o budowanie trwałych relacji i związków, nie o krótkotrwałe romanse i "przesuwanie profili", jak w konkurencyjnych aplikacjach.

W związku z powyższym usługa jest darmowa i nie zawiera dodatkowych płatności, ani nawet reklam. Użytkownik może od razu zobaczyć, kto go polubił i zacząć z nim rozmowę. Te odbywają się wewnątrz usługi Randki, są tylko tekstowe, czyli nie można wysyłać zdjęć, filmów, płatności ani linków np. do aplikacji finansowych.

Rozmowy nie będą szyfrowane end-to-end, a niektóre z nich będą podlegały kontroli w celu walki z niepożądanymi zachowaniami (wymuszanie, hejt, zastraszanie, itp.). Przez usługę będzie można też odbywać "wirtualne randki", czyli rozmowy wideo.

Facebook Randki będzie sugerował znajomości na podstawie wpisanych przez użytkownika zainteresowań, ale także na podstawie grup i wydarzeń, w których uczestniczy na Facebooku. Aby ta opcja działała, trzeba wpisać grupy i wydarzenia na profilu Facebook Randki.

Facebook Randki w Polsce

Facebook Randki będzie oferował funkcję stories podobną do tej z Instagrama i głównego profilu Facebooka. Twoje imie i nazwisko oraz wiek zostaną pobrane z głównego profilu i nie mogą być zmienione. Facebook daje dowolność w wyborze preferencji seksualnych we wszystkich krajach, także tych, które zostały wykluczone z wydarzenia "Coming Out", czyli m.in. w Polsce.

Facebook Randki. Data

Facebook Randki pojawi się w głównej aplikacji Facebooka, nie będzie oddzielną aplikacją. Aby z niego skorzystać, należy mieć ukończone 18 lat. Usługa będzie dostępna od czwartku rano (22.10).