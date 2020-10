Niezwykłe odkrycie Polaków. Natrafili na zęby prassaka sprzed 215 milionów lat

Paleontolodzy dość szybko zorientowali się, że znalezisko jest pozostałością po nieznanym wcześniej gatunku prassaka. - Od razu wiedzieliśmy, że mamy do czynienia z ważnym odkryciem. Nie były do tego potrzebne analizy specjalistyczne, co często ma miejsce w przypadku tak drobnych znalezisk paleontologicznych - mówi w rozmowie z PAP dr hab. Tomasz Sulej z Instytutu Paleobiologii PAN, kierownik ekspedycji na Grenlandię. O najstarszym takim znalezisku na świecie Polacy poinformowali na łamach czasopisma "Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America".