FA-50 dla Polski. Umowa na 48 lekkich samolotów bojowych podpisana

Mariusz Błaszczak zatwierdził umowy wykonawcze na dostawy koreańskich samolotów FA-50 dla Wojska Polskiego. Minister obrony narodowej podkreślił: "mamy świadomość, że dalsze wykorzystywanie posowieckiego sprzętu nie ma żadnych perspektyw. FA-50 to będzie skok generacyjny". Wyjaśniamy, co to za maszyny i jakie mają możliwości.