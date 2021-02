F-35 jest tak dobry, że... US Air Force chce nowy, inny samolot

F-35 to latający szczyt techniki. Niewidoczny dla radarów samolot jest po brzegi wypakowany najnowszymi, tajnymi systemami i urządzeniami. Dzięki zaawansowanej łączności jest praktycznie latającym komputerem, a w przyszłości ma nawet zawiadywać rojami bezzałogowych dronów i kluczami myśliwców pilotowanych przez sztuczną inteligencję. Ale US Air Force rozgląda się za alternatywą.

Wiąże się to z naturą konfliktów, w których uczestniczą siły zbrojne USA. Nie są to pełno skalowe pojedynki z równorzędnym przeciwnikiem, jakim mogłaby być Rosja lub Chiny. USA częściej walczą ze słabo uzbrojonym wojskiem bez zaawansowanych systemów przeciwlotniczych. Wysyłanie do nich F-35, to jak jazda bolidem formuły 1 do sklepu spożywczego.