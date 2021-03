Jeden z najdroższych myśliwców świata uszkodzony własnym pociskiem

Jak informuje portal military.com, pocisk, który eksplodował po wystrzeleniu z myśliwca szturmowego F-35B Joint Strike Fighter, uszkodził kadłub maszyny, której cena przekracza 135 milionów dolarów.

We wtorek rzecznik US Marine Corps kapitan Andrew Wood potwierdził, że myśliwiec F-35B prowadził nocną misję wsparcia powietrznego w pobliżu poligonu Yuma w Arizonie, kiedy doszło do jego uszkodzenia.

F-35B uszkodzony własnym pociskiem

Zdarzenie miało miejsce 12 marca, gdy z zamontowanego na zewnątrz działa Gatlinga wystrzelono pocisk PGU-32/U Semi-Armor Piercing High Explosive Incendiary-Tracer (SAPHEI-T), który eksplodował tuż po opuszczeniu lufy. Pocisk uszkodził kadłub myśliwca stealth, ale na szczęście nikomu nic się nie stało, a piloci bezpiecznie wrócili do bazy.

Portal military.com podaje, że zdarzenie otrzymało "Klasę A", co oznacza, że są to jedne z najcięższych uszkodzeń, w przypadku których koszty naprawy wynosi co najmniej 2,5 miliona dolarów lub też sprawia, że samolot nie nadaje się do dalszego użytku.

Nie wiadomo, co było przyczyną wypadku, ale jak zapewnia Wood, w sprawie prowadzone jest dochodzenie. Warto zaznaczyć, że działo GAU-22 Gatling, zamontowane w zewnętrznym zasobniku armaty pod kadłubem odrzutowca F-35B, może strzelać z prędkością do 3300 pocisków na minutę, na co zwraca uwagę military.com.

Myśliwce F-35B wykorzystywane przez US Marine Corps, podobnie jak myśliwce F-35C używane przez US Navy, posiadają zewnętrzne działa. Z kolei F-35A, z którego korzysta US Air Force, mają broń ukrytą w swoim wnętrzu. F-35 uznaje się za jeden z najdroższych myśliwców świata.

F-35 Lightning II to jednosilnikowy i jednomiejscowy myśliwiec zaprojektowany i zbudowany przez amerykański koncern zbrojeniowy Lockheed Martin. W ramach projektu Joint Strike Fighter stworzono maszynę, która miała spełniać potrzeby wszystkich rodzajów sił zbrojnych USA. Dlatego istnieją 3 wersje F-35. Każda z nich posiada system dedykowany określonym zadaniom wojskowym.

Zobacz też: Dwa lata w całkowitej izolacji. Eksperyment uznano za porażkę