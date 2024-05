1 tys. strzałów na minutę. Wkrótce zapoluje na Rosjan

Niemiecki rząd każdego miesiąca aktualizuje listę z pomocą wojskową przekazywaną Ukrainie. Z kwietniowej aktualizacji możemy dowiedzieć się, że na front trafiły m.in. kolejne bojowe wozy piechoty Marder 1A3, pojazdy techniczne, różnego rodzaju broń ręczna oraz amunicja (w tym pociski artyleryjskie kal. 155 mm), a także wspomniany Skynex. Warto zauważyć, że to dopiero drugi tego typu system obrony przeciwlotniczej, jaki trafia w ręce armii obrońców walczącej z Rosjanami.

Dodatkowy Skynex powinien okazać się bardzo cennym wzmocnieniem Ukraińców. Od miesięcy apelują oni do Zachodu o pomoc w postaci wszelkich możliwych systemów obrony przeciwlotniczej. Także tych, których głównym przeznaczeniem jest eliminacja dronów, które podczas wojny w Ukrainie są wykorzystywane na masową skalę.

Szczególną uwagę zwraca armata wykorzystywana w systemie Skynex. To Oerlikon Revolver Gun Mk3 kal. 35 mm, która jest zdolna do strzelania z prędkością aż 1 tys. pocisków na minutę. Jednocześnie cechuje się zasięgiem 4 km, co w efekcie pozwala na eliminowanie nawet rojów małych dronów FPV (first person view – z widokiem z pierwszej osoby). Tym bardziej, że została zaprogramowana tak, aby nie trafić bezpośrednio w cel, ale eksplodować tuż przed nim i uwolnić wolframową subamunicję, co zwiększa pole rażenia.

Armata może być montowana na podwoziu ciężarówki, dzięki czemu dodatkowo cechuje się wysoką mobilnością i może być w zależności do potrzeb przesuwana do ochrony innych obiektów. Warto jednak zwrócić uwagę na fakt, że cały system Skynex obejmuje nie tylko armatę, ale również centrum dowodzenia i radar (producent również tutaj przewidział możliwość montażu stacjonarnego lub na podwoziu transportera czy ciężarówki). Zasięg radaru jest uzależniony m.in. o rodzaju nadlatujących celów, maksymalnie to ok. 50 km.

Skynex to system klasy CIWS (ang. Close-In Weapon System), czyli w praktyce ostatnia warstwa obrony przed nadlatującymi obiektami wroga. Z uwagi na fakt, że jest to system artyleryjski jego wykorzystywanie jest znacznie tańsze od systemów rakietowych, takich jak np. Patriot, których nie używa się do zwalczania dronów.

