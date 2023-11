Europejskie siły zbrojne muszą się zmienić? Władze UE nie mają już wątpliwości

Podczas posiedzenia Rady Sterującej Europejskiej Agencji Obrony (ang. Steering Board of the European Defence Agency), które odbyło się 14 listopada w Brukseli, 27 ministrów obrony państw Unii Europejskiej zatwierdziło 22 priorytety rozwoju zdolności wojskowych w celu wzmocnienia europejskich sił zbrojnych. Europejska Agencja Obrony (EDA) zwraca uwagę, że odzwierciedlają one realia wojskowe obserwowane na Ukrainie, wspierają unijne cele obronne i mają na celu doprowadzenie do konkretnych projektów.