Europa. Pocisk MMP zniszczył cel. Testy zakończone sukcesem

MBDA, europejski koncern zbrojeniowy z siedzibą we Francji potwierdził pomyślne testy z udziałem pocisku MMP. Został on wystrzelony ze zdalnie sterowanej wieży IMPACT zamontowanej na pojeździe kołowym Sherpa 4x4. Próba odbyła się na poligonie Canjuers na południu Francji i była prowadzona przy wsparciu francuskich Wojsk Lądowych i Agencji Zamówień Zbrojeniowych DGA (Direction Générale de l'Armement).

Wieża IMPACT wyposażona jest w dzienno-nocne sensory do kierowania ogniem MMP, dwa gotowe do odpalenia pociski, karabin maszynowy kal. 7,62 mm i amunicję. Wyświetlacz oraz sterowanie stanowiska strzeleckiego zostały umieszczone w kabinie pojazdu Sherpa Station Wagon, w celu ochrony załogi przed odłamkami i warunkami atmosferycznymi. System może współpracować z dronami rozpoznawczymi oraz podłączanymi lornetkami służącymi do wykrywania celów.