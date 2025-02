Etna znów wybuchła. Są nagrania z rzeką lawy. Ekspert: to mała erupcja

Do widowiskowej aktywności wulkanicznej, na wschodnim wybrzeżu Sycylii we Włoszech, doszło 9 lutego. Etna to wulkan, który zdaje się, że nigdy nie śpi. Na zdjęciach i nagraniach we włoskich mediach widać wypływającą lawę. Wszystko dlatego, że otworzyła się szczelina erupcyjna u podnóża jednego z kraterów Etny - Bocca Nuova.