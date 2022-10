Elon Musk rusza z nowym biznesem. Zaskakujący wybór branży

Burnt Hair to nowe perfumy, których sprzedaż ogłosił Elon Musk. Właściciel takich firm jak Tesla czy SpaceX wchodzi tym samym w nową branżę. Podjęty przez miliardera krok może zaskakiwać - do tej pory Musk kojarzył się przede wszystkim z nietypowymi projektami ze świata nowych technologii. Okazuje się jednak, że i w perfumach idzie mu całkiem nieźle.

Elon Musk ogłosił sprzedaż perfum Burnt Hair przez własną firmę The Boring Company, która w przeszłości zasłynęła między innymi ze sprzedaży miotaczy ognia . Musk dość mocno angażuje się w promocję swojego produktu. Obecnie opis jego konta na Twitterze to "Perfume Salesman", czyli sprzedawca perfum.

Jedna butelka perfum Burnt Hair kosztuje 100 dolarów. Co ciekawe, możliwe jest także zamówienie produktu do Polski. Jego cena wynosi wówczas 508 zł i zawiera ona podatek. Niestety, za dostawę międzynarodową należy zapłacić dodatkowo. W przypadku wysyłki do naszego kraju mówimy o niemałej kwocie rzędu 178 zł za transport.