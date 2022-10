Oszustwo na rosyjskiego astronautę. Można stracić ponad 100 tys. zł

Brzmi to niewiarygodnie, lecz co gdyby skontaktował się z tobą astronauta przebywający na ziemskiej orbicie? Większość ludzi uznałoby to za próbę oszustwa i zakończyło korespondencję. Niestety naciągaczom zawsze uda się znaleźć trochę bardziej naiwną osobę, a wtedy dojdzie do próby wyłudzenia pieniędzy.