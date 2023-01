Elon Musk współpracuje z armią USA. SpaceX wyniesie na orbitę tajny ładunek

Według Everyday Astronaut wszystkie ładunki wyniesione przez Falcon Heavy mogą mieć masę od 2380 do 5380 kilogramów. Oprócz wojskowego satelity komunikacyjneg rakieta skonstruowana przez firmę Elona Muska ma wynieść w kosmos CubeSats i "małe satelity, które dotrą do GEO [red. orbity geostacjonarnej] i zostaną rozmieszczone przez Long Duration Propulsive ESPA firmy Northrop Grumman" lub inny rodzaj LDPE, albo zostaną do niego dołączone. Jak wyjaśnia serwis, ESPA to adapter służący do podłączenia LDPE do głównego satelity.