Elon Musk umacnia konstelację Starlink. Na orbitę trafiły kolejne satelity od SpaceX

Satelity Starlink zostały wyniesione na niską orbitę okołoziemską na pokładzie dwustopniowej rakiety Falcon 9. Tak jak w przypadku większości startów, po kilku minutach (tym razem było to około 8 minut) od rozpoczęcia misji, pierwszy stopień rakiety Falcon 9 wrócił na Ziemię i został przechwycony przez zdalnie sterowany statek SpaceX o nazwie "Of Course I Still Love You", na Oceanie Spokojnym. Z kolei Starlinki dotarły w docelowe miejsce po 63 minutach od momentu rozpoczęcia misji.