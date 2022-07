Rosja buduje laser antysatelitarny. Widać go na zdjęciach z kosmosu

Krona, obiekt należący do rosyjskiego Ministerstwa Obrony od dawna przykuwa uwagę badaczy. Zwłaszcza że w jego bezpośrednim sąsiedztwie zlokalizowane jest Specjalne Obserwatorium Astrofizyczne Rosyjskiej Akademii Nauk, w którym znajduje się m.in. ogromny radioteleskop RATAN-600. Z raportu opublikowanego w serwisie The Space Review wynika, że to właśnie w Kronie powstaje nowy system laserowy o nazwie Kalina. Pomysł jego utworzenia pojawił się już w połowie lat 70., ale prace nad nim ruszyły dopiero w 2011 roku. Najnowsze zdjęcia satelitarne Google Earth mają dowodzić, że pomimo licznych opóźnień, jego budowa jest w toku.