Elon Musk pomoże w deorbitacji ISS. Zarobi na tym miliony dolarów

Przewiduje się, że operacja derobitacji Międzynarodowej Stacji Kosmicznej odbędzie się ok. 2030 r. Początkowo zadanie to miało zostać powierzone Rosji, która miała wykorzystać do tego celu swoje silniki rakietowe.

Planowany do zbudowania statek kosmiczny, nazwany Amerykańskim Pojazdem Deorbitacyjnym (USDV), zostanie przyłączony do ISS przed jej zamknięciem. Podczas procesu deorbitacji, USDV odpali swoje silniki, co znacznie spowolni prędkość poruszania się stacji. To z kolei zmniejszy jej orbitę i ostatecznie doprowadzi do wejścia w atmosferę ziemską nad wyznaczonym obszarem nad Pacyfikiem.