Starlink na niebie. Elon Musk wysyła na orbitę 50 satelitów

Firma SpaceX Elona Muska przeprowadza kolejny lot na orbitę z wykorzystaniem rakiety Falcon 9 , aby uruchomić następną partię satelitów Starlink , w tym przypadku 50 sztuk. Jak dotąd przeprowadzono już 145 podobnych startów i 107 lądowań, a cechą szczególną rakiety jest możliwość jej ponownego użycia. Jak dotąd udało się to w przypadku 84 maszyn.

Typowe dla rakiet Falcon 9 stworzonych przez SpaceX są boostery, które pomagają wynieść maszynę na orbitę, ale same nie ulegają uszkodzeniu. Po wypaleniu paliwa, boostery wracają na powierzchnię Ziemi. Są przy tym sterowane automatycznie i lądują tak, by można je było wykorzystać ponownie - w pionie na jednym z kilku wyznaczonych do tego miejsc.