Elon Musk: Połączysz się ze Starlink dzięki "UFO na patyku"

Starlink od SpaceX swoim wyglądem przypomina statek kosmiczny. W rzeczywistości jest konstelacją satelitarną, która ma świadczyć usługi dostępu do internetu na całej Ziemi. Elon Musk zapowiada, że już niedługo będziemy się z nią łączyć, wykorzystując "UFO na patyku".

Elon Musk, CEO SpaceX zapowiada, że urządzenia wykorzystywane do łączenia się z mikro satelitami będą wyglądały jak UFO. We wtorek na swoim Twitterze poinformował, że będą one cienkie, płaskie i okrągłe, jak UFO na patyku.