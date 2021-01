Elon Musk i SpaceX wynieśli polską technologię na orbitę. Udany start Falcona 9

Pierwsi na świecie

Falcon 9 ponownie odzyskany

Wczorajsza udana misja z udziałem rakiety Falcon 9 jest wyjątkowa jeszcze z innego powodu – SpaceX wykorzystała w misji po raz ósmy ten sam booster tej rakiety i po raz kolejny udało się go odzyskać. To nowy rekord. Prawdopodobnie uda się to z nim zrobić jeszcze tylko dwukrotnie ze względu na ograniczenia związane z tankowaniem zbiorników z paliwem.