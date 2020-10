Elon Musk i SpaceX świętują ponad 100 udanych lotów [Wideo]

SpaceX to obecnie jedna z najważniejszych firm kosmicznych, która aktywnie współpracuje m.in. z NASA. Plany jej założyciela, Elona Muska są bardzo ambitne, a głównym celem SpaceX ma być zabranie ludzi na Marsa oraz założenie tam pierwszej kolonii. Drugim niewątpliwie ważnym projektem jest konstelacja satelitów Starlink, które mają dostarczać internet do tych miejsc na Ziemi, gdzie do tej pory nie było to możliwe.