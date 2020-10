SpaceX i Elon Musk z kolejną próbą. Już dziś możliwy start misji Starlink-13

SpaceX szykuje się do rozpoczęcia swojej kolejnej misji. Firma Elona Muska ma zamiar dostarczyć na niską orbitę okołoziemską nową partię 60 satelitów Starlink. Docelowo mają one zapewnić dostęp do Internetu na całym świecie. Start rakiety Falcon 9 z platformy LC-39A w Centrum Kosmicznym im. Kennedy’ego (KSC) na Florydzie został zaplanowany na 5 października na godzinę 13:51 czasu polskiego.