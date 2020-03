Elon Musk świętuje. Już ponad pół miliona zamówień na Teslę Cybertruck

Według nieoficjalnych informacji, Elon Musk zebrał już ponad 500 tysięcy zamówień na Teslę Cybertruck. Dane podaje serwis Electrek, bo firma nie chwali się zbytnio wynikami. Podobne informacje można znaleźć też na fanowskim serwisie Cybertruckownersclub.com.

Elon Musk dawno nie publikował statystyk ilości zamówień. W sieci powstał jednak fanklub Tesli Cybertruck. Na forum Cybertruckownersclub.com gromadzą się przede wszystkim ci, którzy złożyli zamówienie na to cyberpunkowe auto.

"Dokonano łącznie 522 764 zamówień przedpremierowych, co stanowi średnio 5873 zamówienia dziennie, w ciągu 89 dni od pokazania Tesli Cybertruck". Oczywiście nie możemy tych liczb brać do końca poważnie. Znając jednak Elona Muska, wkrótce odniesie się na Twitterze do informacji publikowanych w sieci. Aktualnie jest zajęty jednak sprawdzaniem stanu rakiety Starship.