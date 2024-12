Do tej pory technicy używali linijki i ołówka do zaznaczania miejsc na głowie pacjenta przed przymocowaniem elektrod na skórze głowy. Potem te elektrody są łączone długimi przewodami z urządzeniem rejestrującym aktywność mózgu. Alternatywnie można nałożyć czapkę z elektrodami bezpośrednio na głowę. Jednak cały ten proces jest czasochłonny i niewygodny. Nowe rozwiązanie już na starcie skraca czas o połowę .

- Ta technologia wykorzystuje robota, który jest cyfrowo zaprogramowany do nanoszenia tuszu z materiału przewodzącego na określone miejsca na skórze głowy, co oszczędza czas i pracę – przekazała w rozmowie z tygodnikiem "New Scientist" współtwórczyni rozwiązania Nanshu Lu, profesor inżynierii na Uniwersytecie Texas w Austin.