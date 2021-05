Arktyka: rekordowo gorący maj zaskoczył. Termometry pokazały ponad 30°C

Wielu ekspertów wskazuje, że jeśli kryzys klimatyczny będzie postępował, to takie dziwaczne fale upałów staną się powszechniejsze. To z kolei może prowadzić do zniknięcia letniego lodu morskiego i kolejnych wzrostów temperatury. Zmiany mogą wpłynąć również na cyrkulację oceaniczną i oddziaływać na globalne wzorce pogodowe.