Używasz środka na komary? Ekspertka radzi, jak to robić prawidłowo

Giliniewicz dodaje, że jeśli używamy także kremu z filtrem UV, to repelent należy aplikować na skórę już po jego nałożeniu – to dlatego, że repelent pokryty filtrem "może słabiej odstraszać komary". Podkreśla też, że na każdym opakowaniu środka odstraszającego powinien znaleźć się numer rejestracyjny Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Opryski w ogrodach to zły sposób

Innym sposobem ochrony jest oczywiście odpowiedni ubiór – długie spodnie i rękaw. Giliniewicz radzi wybieranie ubrań w jasnym kolorze – to dlatego, że ciemne tkaniny szybciej się nagrzewają i komary przyzwyczajone są do kłucia w ciemne furto zwierząt.

Jeśli chodzi natomiast o ochronę wnętrz przed komarami, to warto postawić na elektrofumigatory i montaż moskitier w oknach. W ogródkach za to wycinać nadmiernie rozrośnięte zakrzewienia i stosować świece lub spirale odstraszające komary. Nie należy za to używać oprysków, gdyż zabijają one inne pożyteczne owady takie jak pszczoły.