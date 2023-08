Ekspert z Ukrainy kpi z rosyjskiej broni. "Przerażające homunkulusy"

"Kolejne homunkulusy, różnorodne i przerażające" – zauważa Kowalenko, który komentuje zaobserwowany transport artylerii 2S18 Pat-S. Ekspert dostrzega w działaniach Rosjan problemy z wyposażeniem armii: " Wydaje się, że problem z artylerią, a raczej zapełnieniem wojsk, zmusza Rosję do przywrócenia do życia tak brzydkich projektów ". Ponadto Ołeksandr Kowalenko wątpi w przeżywalność 2S18 na froncie.

Warto jednak wspomnieć, że rosyjskie media donosiły jeszcze w 2023 r., że Kreml planuje wrócić do ok. 40-letniego projektu i zmodernizować prototypową haubicę 2S18.

Pierwsza wersja, jeszcze przed wznowieniem prac nad maszyną, była wyposażona w gwintowaną haubicę 2A63 kal. 152 mm, która pozwoliła na stosowanie amunicji z dowolnych dział tego kalibru, a więc D-1, MŁ-20 i D-20. Szybkostrzelność miała wynosić ok. 8 strzałów na minutę. Napędzana jednostką UTD-29 o mocy 450 KM konstrukcja rozpędzała się do prędkości ok. 70 km/h na drodze oraz ok. 10 km/h w terenie.