Eksperci użyli sygnałów satelitarnych SpaceX. Mówią o alternatywie dla GPSa

Naukowcy wykorzystali sygnały z sześciu satelitów Starlink, aby wskazać lokalizację z dokładnością do blisko 8 metrów, jak donosi serwis TechXplore. Swoim dokonaniem pochwalili się podczas corocznego spotkania Instytutu Nawigacji GNSS w St. Louis w stanie Missouri. Ich badania wkrótce ukażą się na łamach istotnego czasopisma naukowego "IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems".