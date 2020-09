Microsoft zawalczy o wodę. Nowa deklaracja giganta

Microsoft planuje zająć się problemem kurczących się zasobów wodnych – donosi The Verge. Firma zobowiązała się do uzupełnienia do 2030 r. jeszcze większej ilości wody niż ta, którą zużywa do celów swojej działalności na całym świecie.

Microsoft – logo firmy. (Getty Images)