Unijny budżet. Nawet w optymistycznej wersji, to za mało, aby zapobiec katastrofie

30 proc. na walkę z kryzysem klimatycznym

30 procent funduszy unijnych ma zostać użyte bezpośrednio na działania dążące do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku. Pozostała część ma być wydawana w zgodzie z założeniem "nie czyń szkody". Oznacza to, że z unijnych funduszy nie będzie można wspomagać polskich kopalni węgla ani finansować "brudnych" inwestycji. Na razie jeszcze nie określono dokładnie, które to są te brudne, a które czyste. Spór może dotyczyć np. wykorzystania gazu ziemnego w energetyce.