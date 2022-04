Efekt współpracy polsko-czeskiej. Oto Taktyczny Pojazd Wielozadaniowy

TPW jest pojazdem terenowym w układzie napędowym 4x4. Producent zapewnia , że charakteryzuje się on wysoką mobilnością. Serwis InfoSecurity24 podaje , że prace nad pojazdem były prowadzone od 2020 r. we współpracy z czeską Tatrą. Jakie są możliwości tej konstrukcji?

TPW jest przystosowany do jazdy w trudnych warunkach terenowych, a jego obszerna kabina może pomieścić do ośmiu osób wraz z wyposażeniem. HSW wskazuje, że konstrukcja dachu pozwala na zamontowanie dodatkowego wyposażenia (może to być na przykład stanowisko strzeleckie lub system obserwacyjny).