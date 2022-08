Efekt sankcji? Rosjanie rozbierają swoje samoloty na części

Demontaż samolotów ma być prowadzony również przez pozostający pod kontrolą państwa Aerofłot. Działania te są zgodne z czerwcowym zaleceniem rosyjskiego rządu, aby linie lotnicze przeznaczyły część maszyn na części. Zgodnie z sugestią polityków, celem demontażu jest zabezpieczenie pozostałych samolotów wyprodukowanych za granicą tak, aby mogły one latać co najmniej do 2025 r.