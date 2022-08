Ukraiński "Sztorm". System Burewij uderza w Rosjan

Serwis Defence Blog zwraca uwagę na nagranie oraz zdjęcia opublikowane przez Radio Wolna Europa/Radio Wolność (można je znaleźć m.in. tutaj ), czyli niekomercyjny serwis informacyjny finansowany przez Kongres Stanów Zjednoczonych. Widać na nich system Burewij kal. 220 mm. To wieloprowadnicowa wyrzutnia opracowana przez ukraiński przemysł zbrojeniowy, aby zastąpić radziecki kompleks BM-27 Uragan.

Jak donosi Military Today, system po raz pierwszy ujrzał światło dzienne w 2020 r. W tym samym roku odbyły się jego pierwsze testy. Po uzyskaniu pozytywnych rekomendacji rozwiązanie zostało dopuszczone do produkcji. Według serwisu w 2021 r. do Ukrainy przybyła partia 16 podwozi Tatra T-815-7 z opancerzonymi kabinami. Nie jest jasne, ile systemów artyleryjskich zostało zmodyfikowanych przed rosyjską inwazją w lutym 2022 r. Dostępne informacje wskazują jednak, że co najmniej jedna wyrzutnia Burewij została użyta w walce z siłami rosyjskimi.