"Zupełnie nowe zjawisko". Niemiec o zabójczych robotach na froncie

Jak natomiast zauważa Röpcke, na froncie pojawiają się nie tylko latające drony, ale też drony morskie . Poza nimi wojska używają naziemnych bezzałogowców. – Wykorzystanie naziemnych dronów kamikadze to zupełnie nowe zjawisko – twierdzi Niemiec. Wyjaśnia, że ich rolą jest wnikanie w głąb terytorium wroga, by w dalszej kolejności zdetonować umieszczony na nich ładunek i zlikwidować jednostki przeciwnika. Ponadto tego typu bezzałogowce mają chronić żołnierzy przed atakiem.

Niemiecki dziennikarz dodaje, że lądowe drony są sterowane zdalnie – to znacznie zwiększa ich użyteczność i sprawia, że obrońcy mogą je wykorzystywać m.in. do rozminowania niebezpiecznych terenów. Niektóre z robotów ciągną za sobą sznur, którego zadaniem jest aktywacja ułożonych na froncie min przeciwnika.

To jednak tylko jedna z funkcji robotów naziemnych. Kolejną jest możliwość układania min, co z kolei zwiększa bezpieczeństwo żołnierzy na froncie, bowiem nie wymaga obecności ludzi w niebezpiecznym obszarze. Röpcke podkreśla, że najczęściej tego typu konstrukcje służą do rozkładania popularnych radzieckich min przeciwpancernych TM-62, które ważą niemal 10 kg i zawierają 7 kg trotylu.