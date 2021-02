Dwóch pilotów myśliwców F-16 straciło przytomność. Uratowała ich sztuczna inteligencja

W styczniu i lipcu minionego roku doszło do dwóch niebezpiecznych zdarzeń podczas lotów myśliwców Air Force F-16 nad Nevadą. W trakcie działań piloci stracili przytomność, co mogło zakończyć się groźnym wypadkiem, a nawet ich śmiercią. Dopiero niedawno informacja o incydentach ujrzała światło dzienne.

AI uratowała pilotów

Piloci stracili przytomność z powodu siły przeciążenia, która sprawiła, że chwilowo do ich mózgów przestała dopływać krew. Wszystko działo się podczas operacji na obszarze otaczającym Nevada Test and Training Range. Na szczęście automatyczny system unikania kolizji naziemnych (The Automatic Ground Collision Avoidance System - AGCAS) przejął kontrolę, gdy samoloty nieprzytomnych pilotów znajdowały się na wysokości około 790 i 1400 metrów nad ziemią.