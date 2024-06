Drugi raz od początku wojny. Rzadki sprzęt poszedł z dymem

Przypomnijmy, że w październiku 2023 r. do służby w armii rosyjskiej włączono pierwsze 14 sztuk Plastunów-SN. Niedługo później szeregi wojsk miały zasilić kolejne jednostki – łącznie było ich 50. Na pierwsze efekty obecności tych specyficznych pojazdów terenowych o słabym opancerzeniu nie trzeba było czekać. Już kolejnego miesiąca, w listopadzie 2023 r., do sieci trafiło pierwsze zdjęcie stanowiące dowód zniszczenia nowego sprzętu Rosjan .

Przez długi czas nie pojawiały się żadne nowe doniesienia związane z Plastunami-SN. Aż do teraz. Ukraińska agencja Unian podaje bowiem, że w ostatnich dniach w obwodzie ługańskim doszło do zniszczenia kolejnego wozu terenowego Rosjan. Jednocześnie jest to drugi udokumentowany przypadek.

Podkreślić należy też jednostkę napędową, którą zastosowano w Plastunach-SN. Jest to bowiem 1,6-litrowy silnik benzynowy z Łady. Generuje on moc na poziomie ok. 100 KM i rozpędza wóz do prędkości 50 km/h. W zapewnieniu mobilności nie pomaga też waga konstrukcji, która sięga niemal 4 t. Plastun ma jednak radzić sobie z najazdami i zboczami o nachyleniu do 30 stopni i w zależności od wariantu może być wyposażony w moździerz kal. 82 mm do zwalczania wrogich jednostek.