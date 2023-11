Ledwo opuścił fabrykę. Rosjanie już stracili nowy sprzęt

Przede wszystkim Plastun-SN to wóz o otwartej konstrukcji . Oznacza to, że choć został lekko opancerzony, jego górna część jest odsłonięta i pokryta materiałową plandeką. W świetle popularności broni atakujących z powietrza , taka budowa znacznie ogranicza podatność na ostrzał z góry.

Nie bez znaczenia pozostaje też mobilność rzeczonych wozów, które w istocie powstały, aby m.in. ewakuować rannych żołnierzy etc. Plastun-SN może bowiem "pochwalić się" silnikiem benzynowym z Łady o pojemności 1,6 l – podaje portal Army Recognition. Jednostka generuje moc na poziomie ok. 100 KM i rozpędza się do maksymalnie 50 km/h, jednak zalecana prędkość wynosi 30 km/h. Wóz waży z kolei ok. 3,8 t i w terenie ma pokonywać najazdy i zbocza o nachyleniu do 30 st. Plastun-SN ma też radzić sobie z przeszkodami wodnymi i dodatkowo charakteryzuje się obecnością wyciągarki.