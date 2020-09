Druga fala koronawirusa. Eksperci komentują, czy Europa jest gotowa

- Chęć ludzi do zachowania czujności i zapamiętywania nowych zasad szybko słabnie - wyjaśniła Cornelia Betsch, psycholog z Uniwersytetu w Erfurcie, która monitoruje stosunek do pandemii w Niemczech. Mimo że ekspertka odnosi się do zachowań Niemców, to również w Polsce nie brakuje osób, które lekceważą zagrożenie.