Drony wykorzystywane do pilnowania granicy. WOT chwali się nagraniami

Żołnierze z Grupy Rozpoznania Obrazowego wykorzystują drony FlyEye od polskiego WB Electronics. Są to lekkie drony o masie 12 kg, które w powietrzu mogą przebywać ponad 2,5 godziny. Ich montaż lud demontaż to zaledwie 10 min, a do startu nie jest wymagana żadna wyrzutnia.