Jakim sprzętem dysponuje Straż Graniczna? Systemy perymetryczne, drony, pojazdy

Czujniki sejsmiczne są zakopywane w podłożu, co ma chronić je przed uszkodzeniem ze strony osób postronnych, zwierząt lub czynników atmosferycznych. Co więcej, tylko uprawnieni do tego funkcjonariusze wiedzą, gdzie dokładnie są zlokalizowane sensory. Nieprzerwane działanie systemu perymetrycznego zapewnia fakt, że posiada on własne systemy zasilania i transmisji danych. Dzięki temu rozwiązaniu może on pracować bezobsługowo.