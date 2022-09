Spadł niczym jesienny liść. Ukraińcy znaleźli go w lesie

Informacja o zestrzeleniu rosyjskiego samolotu została zamieszczona wraz z nagraniem wideo na oficjalnym profilu jednostki w mediach społecznościowych. "Pilot nie spodziewał się, że lwowscy spadochroniarze będą w stanie zestrzelić go (myśliwiec Su-30 –red.) z podwójnego działa przeciwlotniczego ZU-23 23 mm" – czytamy w komunikacie ukraińskiej brygady. Wyjaśniamy, jakie są możliwości zestrzelonego myśliwca oraz broni, za pomocą której go zniszczono.

Biorąc pod uwagę cenę jednostkową Su-30, jest to jeden z najdroższych rosyjskich samolotów bojowych – jego koszt oscyluje średnio w okolicach 50 mln dolarów. Jest to jednocześnie jeden z najnowocześniejszych myśliwców Putina. Konstrukcja została opracowana przez biuro konstrukcyjne Suchoja u kresu istnienia ZSRR.

Jednym z wariantów tej maszyny jest wersja SM – dwumiejscowy samolot wielozadaniowy zaliczany do generacji 4++. Jak pisała Karolina Modzelewska, niedawno jeden z egzemplarzy SM został zestrzelony pod Izjum. Maszyna może być wykorzystywana do niszczenia celów na lądzie, morzu i w powietrzu, a do tego nadaje się do misji związanych z walką elektroniczną oraz ze zwiadem lotniczym.