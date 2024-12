Drift i selfie. Syryjscy rebelianci na pokładzie BMP‑1

Na nagranie zwrócił uwagę m.in. serwis Portal Militarny, który zamieścił je na swoim oficjalnym koncie na Facebooku, opisując wideo w następujący sposób: "Syryjscy rebelianci z parciem na pamiątkowe selfie + BMP-1 = film z gatunku "bez komentarza". Nie wiadomo, kiedy i gdzie nagranie zostało wykonane. Przedstawia jednak dość ciekawy obrazek - driftujący BMP-1 z rebeliantami na pokładzie, którzy nagrywają wszystko przy pomocy telefonu. Nagranie można obejrzeć poniżej:

BMP-1 w nietypowej roli

BMP-1 wozy radzieckiej produkcji w rękach Syryjczyków

BMP-1, znany również jako Bojowy Wóz Piechoty, został po raz pierwszy wprowadzony do służby przez Związek Radziecki. Były to pierwszy silnie uzbrojony pojazdem zdolnym nie tylko do transportu piechoty, ale nawet jej wsparcia nawet w starciu z czołgami. Często mówi się o nim, jako o pierwszym skonstruowanym od podstaw i seryjnie produkowanym bojowym wozie piechoty na świecie.

BMP-1 został wdrożony do służby w 1966 r. i produkowano go do 1982 r. Przez lata powstało wiele jego wersji. Użytkownicy BMP-1 stawiali również na modernizację pojazdu i dostosowywanie go do zmieniającego się pola walki. BMP-1 charakteryzuje się dużą uniwersalnością i możliwością adaptacji do różnych warunków bojowych.

Pojazd wyposażony jest w armatę kal. 73 mm oraz karabin maszynowy kal. 7,62 mm, co pozwala mu na efektywne wsparcie piechoty na polu walki. Lekkie opancerzenie zapewnia ochronę przed bronią małokalibrową, co czyni go wszechstronnym narzędziem w działaniach lądowych. Produkcja BMP-1 była prowadzone głównie w ZSRR, a później również w krajach, które miały pozwolenia na licencyjną produkcję tego modelu.