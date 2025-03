"Czarne Pantery w natarciu". Zaraz w rękach zawodowców

Wojsko Polskie zostało zasilone kolejnymi konstrukcjami z Korei Południowej. Tym razem polski arsenał został wzmocniony 12 egzemplarzami K2 Black Panther. Zdjęciami z dostawy tych maszyn podzielił się na X Sekretarz Stanu w MON Paweł Bejda. Poseł wyjaśnił, że maszyny już niedługo będą oddane do dyspozycji czołgistów z 16. Dywizji Zmechanizowanej. Jednocześnie oznacza to, że w Polsce jest już niemal 100 tego typu czołgów.

Dodajmy, że Polska i Korea Południowa są bliskie finalizacji drugiej umowy na dostawę 180 czołgów K2 (o wartości ok. 6,2 mld dolarów). Jeśli dojdzie ona do skutku, polska armia będzie mieć 360 takich wozów. Dołączą one do również docierających już do Polski dużych dostaw amerykańskich abramsów.