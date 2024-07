Dobre wieści dla Ukrainy. Kraj z południa wyśle więcej czołgów

Hiszpański portal podkreśla, że poradziły one sobie ze swoimi zobowiązaniami i zdołały już przygotować pierwszą partię liczącą 10 Leopardów 2A4. Zrobiły to w rekordowym czasie zaledwie trzech miesięcy. Wszystko wskazuje na to, że dostawa tych czołgów do Ukrainy zostanie zorganizowana "w ciągu najbliższych kilku dni".