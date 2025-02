Przeleciał w "trybie bestii". Nowy samolot na nagraniu

Opublikowane w sieci nagranie jest pierwszym, na którym widać, jak nowy myśliwiec J-20 o charakterystyce stealth (trudnowwykrywalności) przenosi uzbrojenie pod skrzydłami w "trybie bestii". To konfiguracja uzbrojenia, w której maszyna nie przenosi broni w wewnętrznych komorach, a pod skrzydłami. Wiąże się to jednak z ograniczeniem możliwości samolotu.

Chiński J-20 w "trybie bestii"

Myśliwiec Chengdu J-20 to nowoczesna chińska konstrukcja, której jedną z cech jest możliwość poruszania się w trybie stealth. W takiej konfiguracji samolot jest trudny do wykrycia przez radary przeciwnika, a to oznacza, że J-20 może w zasadzie "przenikać" głębiej w terytorium wroga. Wymusza to jednak odpowiednie przystosowanie a samolotu do takiej charakterystyki - m.in. poprzez ukrycie broni w wewnętrznych komorach.

Istnieją jednak sytuacje, kiedy ukrycie samolotu przed radarami nie jest kluczowe. Wówczas maszyna może pracować we wsopomnianym "trybie bestii". W tej sytuacji uzbrojenie jest podwieszane pod skrzydłami - tak jak na filmie z widocznym J-20 w locie. Odbywa się to jednak kosztem zmniejszenia zdolności stealth. Samolot w "trybie bestii" jest o wiele łatwiejszy do wykrycia, ale może jednocześnie przenosić więcej uzbrojenia.

Wyjaśnijmy, że J-20, produkowany przez Chengdu Aircraft Industry Group, jest pierwszym chińskim myśliwcem piątej generacji. Początkowo używał silników rosyjskich, ale teraz wyposażony jest w chińskie silniki Shenyang WS-10, co ma zwiększać jego prędkość i zasięg. J-20 jest wyposażony w pociski PL-15, które mogą trafić w cel oddalony o maksymalnie 200 km.