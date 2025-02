Broń z Korei dla Rosjan. Ekspert: problem dla Ukrainy

Rosja, zmagająca się z niedoborem artylerii, otrzymała od Korei Północnej setki samobieżnych haubic Koksan. Jak podaje ukraińska agencja Unian, to specyficzne działa na tle rosyjskich konstrukcji, bowiem charakteryzują się one nietypowym kalibrem 170 mm. Cytowany przez Unian ekspert wojskowy Denis Popowicz zauważa, że choć ich szybkostrzelność jest niska, to liczba Koksanów może stanowić problem dla Ukrainy.