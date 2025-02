Wyjątkowy eksperyment. Szukają ciemnej materii

Jeśli ciemna materia istnieje w wystarczająco dużej gęstości, zjawisko nazywane "ciemnym wiatrem" może przesunąć lewitujące cząstki, co będzie można zmierzyć. To pierwszy taki eksperyment, który ma na celu wykrycie ciemnej materii poza Ziemią.

Niektóre teorie sugerują, że ciemna materia może nie przenikać przez atmosferę Ziemi, co tłumaczyłoby brak wyników w dotychczasowych eksperymentach. Misja Jovian-1 ma na celu m.in. przetestowanie tej hipotezy. Jeśli naukowcom uda się wykryć to fascynujące zjawisko to może to stanowić przełom w badaniach nad ciemną materią.