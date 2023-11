Do Ziemi zbliża się kanibal CME. Skutki zobaczymy w Polsce

We wtorek, 28 listopada Solar Dynamics Observatory NASA zaobserwowało wybuch plamy słonecznej AR3500. Eksplozja wyemitowała rozbłysk klasy M9.8 oraz koronalny wyrzutu masy (CME). To nic nowego w obecnym gwałtowym stanie Słońca, ale tym razem ma ogromne znaczenie dla Ziemi.

Zjawisku temu brakuje tylko kilku punktów procentowych do statusu najsilniejszego w skali rozbłysku słonecznego kasy X , a obłok słoneczne plazmy popędził centralnie w kierunku naszej planety. Najszybsze obłoki CME potrafią dotrzeć ze Słońca w niespełna dobę, ale wyemitowany we wtorek nie jest tego typu rekordzistą.

Według najnowszych prognoz zderzy się on z naszą planetą 1 grudnia. NASA spodziewa się go około 13:00, ale SWPC oczekuje go już około 7:00. W przypadku tego CME nie należy jednak przywiązywać się do godzin. W swojej wędrówce przybrał bowiem formę kanibala.

Do kanibalizmu obłoków CME dochodzi często, ale zjawisko to wymaga szczególnej sytuacji. W bardzo krótkich odstępach czasu (od 1 do 4 dni) w tym samym obszarze Słońca muszą nastąpić co najmniej dwa rozbłyski słoneczne. Jeśli silniejszym jest któryś z kolejnych, produkuje on chmurę CME, która porusza się najszybciej. Jeśli jest zdolna wyprzedzić poprzedniczki, ostatecznie je asymiluje.