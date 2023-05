Plama słoneczna, która stale rośnie. Jest 10 razy szersza od Ziemi

Jak donosi Space Weather, zdaniem ekspertów z amerykańskiej instytucji rządowej National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) plama słoneczna AR3315 posiada niestabilne pole magnetyczne i może doprowadzić do pojawienia się rozbłysków słonecznych, a nawet burzy geomagnetycznej, której skutki będą odczuwalne na Ziemi. Zadaniem badaczy istnieje 55 proc. prawdopodobieństwo pojawienia się rozbłysków klasy M oraz 10 proc. prawdopodobieństwo wystąpienia najsilniejszych rozbłysków klasy X w poniedziałek, 29 maja.

Na tej podstawie można wyróżnić pięć kategorii rozbłysków - A, B, C, M oraz X. W ich przypadku stosuje się dodatkową skalę od 1 do 9, aby precyzyjniej ocenić siłę danego rozbłysku słonecznego. Im większa liczba, tym silniejszy rozbłysk w obrębie danej kategorii. Jest to jednak umowna skala. W 2003 r. NASA zarejestrowała rozbłysk słoneczny klasy X. Był on jednak tak silny, że przeciążył mierzące go czujniki. Zanim do tego doszło, został określony jako rozbłysk X28.